شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف ارتفاع سعر الذهب عند المقاومة المحورية 1735.00، ويبدأ بتقديم إشارات انعطاف هابط الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع واضح في الشراء، معززاً فرص تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 1735.00، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1692.00 وتمتد إلى 1660.00 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط