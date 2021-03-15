شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على القاع الأخير – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية في الجلسات الماضية ليبدأ الضغط على القاع المسجّل مؤخراً عند 1.2468، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2415.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر 1.2468 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.2565 ثم 1.2635 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط