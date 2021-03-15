شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاور القمة الأخيرة – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة ليبدأ اختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 109.22، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام مواصلة الارتفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 109.85 ثم 110.30.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 108.35 لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 109.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد