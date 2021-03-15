شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه دعم قوي – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات لكسر مستوى 1.3905 لكنه يجد دعم قوي هناك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بتأكيد الكسر ودفع السعر لمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي بالاعتماد على ثبات السعر دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3800.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط