شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق بعض المكاسب المؤقتة – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية في الجلسات الماضية بعد الاقتراب من مستوى 1.1888، ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة جيدة أمام السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل تدريجي.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه عند 1.1888 وتمتد إلى 1.1780 بعد كسر المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1976 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط