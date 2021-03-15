شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في تسعة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 109.30 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.98، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 109.31، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.92، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.03.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 5.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 5.5%، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي اتساع التراجع إلى 1.7% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 0.6%.