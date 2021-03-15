شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموجدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماعات مجموعة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا بالإضافة إلى فعليات اجتماعات مجموعة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1934 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1952، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1930، بينما حقق الأعلى له عند 1.1967، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1953.

هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 2.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو عبر الإنترنت والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.