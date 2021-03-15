شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تراجعاً 7.7% مقابل ارتفاع 15.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 98.7% مقابل 98.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك، قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين للربع الأول.

وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي عبر الإنترنت لمدرسة ملبورن للأعمال والذي نوه من خلاله "قطعة واحدة من التعافي التي لم يتم النقر عليها بعد هي استثمار الأعمال"، مع تطرقه لكون المركزي الاسترالي مضي قدماً في الدعم حتى تحقيق أهداف التوظيف الكامل والتضخم، وأفادته بأن معدل البطالة مرتفع للغاية وأن الاقتصاد يعمل بشكل أقل من قدرته، مضيفاً أنه نمو التضخم والأجور أقل مما يريده.ذ

وتلى ذلك الكشف من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 5.2% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 5.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.7% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات بتراجع 0.6%.

وصولاً إلي كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 33.8% مقابل 4.6% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 32.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 35.1% مقابل 7.3%، متفوقة أيضا على التوقعات عند 31.2%، بينما أظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 5.2%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليربح 9.17 نقطة ويصل إلى المستوى 1,960.23، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.02% ليخسر 6.41 نقطة ويصل إلى المستوى 29,711.42.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.65% ليخسر 84.72 نقطة ويصل إلى المستوى 5,061.66، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 21.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,432.01.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.58% ليربح 167.43 نقطة ويصل إلى المستوى 28,907.15، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.17% ليخسر 5.32 نقطة ويصل إلى المستوى 3,049.07.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.33% ليربح 165.49 نقطة ويصل إلى المستوى 12,592.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليربح هو الأخر 3.99 نقطة ويصل إلى المستوى 6,770.80.