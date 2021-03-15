شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب حديث لوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له منذ الثاني من شباط/فبراير 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب تقديم محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي ملاحظات على مؤتمر تحليلات الأعمال في ملبورن اليوم الاثنين ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7748 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7750، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7744، بينما حقق الأعلى له عند 0.7776، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7764.

هذا تابعنا حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي عبر الإنترنت لمدرسة ملبورن للأعمال والذي نوه من خلاله "قطعة واحدة من التعافي التي لم يتم النقر عليها بعد هي استثمار الأعمال"، مع تطرقه لكون المركزي الاسترالي مضي قدماً في الدعم حتى تحقيق أهداف التوظيف الكامل والتضخم، وأفادته بأن معدل البطالة مرتفع للغاية وأن الاقتصاد يعمل بشكل أقل من قدرته، مضيفاً أنه نمو التضخم والأجور أقل مما يريده المركزي الاسترالي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما يترقب المستثمرين بعد غد الأربعاء للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.