الاقتصاد

الاتحاد المصرى للتأمين يناقش دور القطاع فى تحقيق رؤية مصر 2030

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القاهرة - سامية سيد - يناقش الاتحاد المصرى للتأمين مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واهميتها لشركات التأمين ومساهمة القطاع في تحقيق رؤية الدولة المصرية لعام2030، من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعم الاستدامة ، وذلك في ورشة عمل افتراضية، يوم الثلاثاء القادم ، كما تتعرض الورشة لتبادل الخبرات فى ذات الموضوع من قطاع البنوك و دول الخليج العربى .

 

ويرأس الندوة، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، ويشارك فيها كمتحدث الدكتور كريم سرور أستاذ مشارك المحاسبة وحوكمه الشركات ونائب رئيس قسم المحاسبة والتمويل والاقتصاد بجامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة ، وسينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وزيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية والتمويل بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية ، ويدير الورشة الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين، وتركز الورشة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية واهميتها لشركات التأمين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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