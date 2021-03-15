شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.59% بما يعادل 0.48 نقطة، ويستفيد السهم بالدعم الإيجابي المتواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.