شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 12.50، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، امام بد توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 12.50، ليستهدف بعدها مستوى القماومة 13.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.68 ومستوى المقاومة 13.00.