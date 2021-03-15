شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الدوائية (2070) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 40.11، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 44.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.90 ومستوى المقاومة 41.65.