شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم وقت اللياقة (1830) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 73.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 80.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.80 ومستوى المقاومة 75.70.