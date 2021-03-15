شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.80% بما يعادل 76.82 نقطة، كما يتحرك المؤشر بنطاق قناة سعريه رئيسية صاعدة على المدى المتوسط، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,744.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,500.00 ومستوى المقاومة 9,744.00.