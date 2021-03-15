شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات سيارات الركوب فى ديسمبر إلى 230 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات سيارات الركوب، تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب نحو 230 مليون دولار، في شهر ديسمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، مقابل 276 مليون و430 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 46 مليون 416 ألف دولار وبنسبة تراجع بلغت 16.8%.

وجاءت واردات سيارات الركوب، ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تصدرتها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 215.7 مليون دولار، مقابل 266.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 19%، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار في ديسمبر عام 2019، مقابل 192.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 18.5%.

وشملت القائمة أيضا، الواردات من سيارات نقل البضائع بقيمة 41.9 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 44.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 6.6%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري فى شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.