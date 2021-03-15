شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 6296 نقطة، ملامسا لهدفه السعري عند 6250 نقطة، وفي ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، مما يعد اشارة ايجابية، لذلك نتوقع ان يعزز المؤشر ارتفاعه في الاجل القصير للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 6450 نقطة، شرط نجاح المؤشر في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 6250 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,269 بينما مستوى المقاومة هو 6,323 نقطة