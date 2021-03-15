شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 10240 نقطة، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لاعلى مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 10550 نقطة كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,200 بينما مستوى المقاومة هو 10,279 نقطة