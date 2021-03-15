شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 70فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 74 فلس، كما كون السهم نموذج "Evening Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع امكانية تراجع السهم لمستوى 67 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 75 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 68.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 72.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط