شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يكون شكل سلبي -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 25.90 فلس، مكون نموذج القمة الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 24 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 27 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط