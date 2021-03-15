شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 16.30 فلس، في ظل استمرار تداوله في قناة هابطة قصيرة الأجل، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 16.50 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 15 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 16.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط