شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقرير سابق لنا، حيث اغلق عند مستوى 860 فلس، متجاوزا بذلك مستوى دعمه السابق عند 845 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 880 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 845 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 855 وبين مستوى المقاومة هو 867 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد