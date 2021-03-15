شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 420 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 425 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 405 فلس ثم 370 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 440 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 408.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 428.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط