شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا طفيفا خلال جلسة امس الاحد مقارنة باغلاق الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 864 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول منذ بداية الشهر الحالي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 800 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 856.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 869.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط