شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 1.821 ريال، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.86 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط