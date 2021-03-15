شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم السهم لهدفه السعري المتوقع عند 1.28 ريال، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.279 ريال، ملامسا للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.22ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.30 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.25 وبين مستوى المقاومة هو 1.29 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط