شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بقوة خلال تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.774 ريال، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 0.75 ريال كمستوى اول ثم 0.66 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.74 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط