شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 5.06 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 6.021 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 5.08 ريال، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا انخفاضا مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 5 ريال كمستوى اول ثم 4.90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.06 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط