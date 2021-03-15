اكتمال اندماج ساب والأول ودمج المنتجات والخدمات لجميع العملاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتمل الاندماج بين بنكي ساب والأول، بحسب بيان صادر عن البنك السعودي البريطاني أمس، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء، ليجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور، يتناسب مع طموحات نمو المملكة.

وأعلن البنكان في يونيو 2019، نفاذ قرار الاندماج وانقضاء البنك الأول وانتقال جميع أصوله والتزاماته إلى بنك ساب، وتم إلغاء إدراج أسهم البنك الأول في السوق.

وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضو، بإنجاز آلاف المهام، بما في ذلك ترحيل 4500 عميل من الشركات و500 ألف من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.

وقالت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان «يمثل اليوم اكتمال اندماجنا، وبصفتنا الآن بنكا أكثر شمولا وتكاملا، فإننا في وضع أفضل لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها».

وأوضحت العليان أن الاندماج شهد مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية، مبينة أن ساب يقدم العديد من العروض في مجال مصرفية الشركات لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، كما سيمكن عملاء مصرفية الأفراد من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت أن البنك سيعمل على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية.

وسيتمكن عملاء مصرفية الأفراد أيضا من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب تطبيق ساب موبايل للخدمات المصرفية الحائز على عدة جوائز، بالإضافة إلى برنامج مكافآت رائد على مستوى السوق.

فريق الاندماج 300 عضو

