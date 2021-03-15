3 إعفاءات في مبادرة إلغاء الغرامات للخاضعين للأنظمة الضريبية

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وأوضحت أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.
وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى من تاريخ الـ21 يناير حتى نهاية مارس الجاري، حيث يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، في حين يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 75% وذلك في المرحلة الثانية من المبادرة ابتداء من أبريل حتى نهاية مايو، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% خلال شهر يونيو من عام 2021م.
ودعت «الزكاة والدخل» المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة المطلق أخيرا عبر موقعها الالكتروني.
كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الالكتروني الخاص بالهيئة ، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة.
- غرامات التأخر في السداد
- غرامات التأخر في تقديم الإقرار
- غرامة تصحيح الإقرار
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