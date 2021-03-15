شكرا لقرائتكم خبر إصدار عقد تأسيس وسجل تجاري لشركة تابعة لـ«غازكو» برأسمال 5 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة في بيان لها على (تداول)، أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية.
وذكرت أن نشاط الشركة الجديدة يتمثل في تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد التكاليف المرتبطة بتأسيس الشركة في الوقت الحالي.
ووافق مجلس إدارة الشركة مؤخرا، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض، مختصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.
شركة الحلول للغاز:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- مملوكة بنسبة 100% لغازكو
- رأس المال 5 ملايين ريال
- تبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال جميع أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية.
- نشاط الشركة يتمثل في تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال.
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