شكرا لقرائتكم خبر إصدار عقد تأسيس وسجل تجاري لشركة تابعة لـ«غازكو» برأسمال 5 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة الحلول للغاز (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100 % لغازكو) برأسمال 5 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على (تداول)، أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية.

وذكرت أن نشاط الشركة الجديدة يتمثل في تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد التكاليف المرتبطة بتأسيس الشركة في الوقت الحالي.

ووافق مجلس إدارة الشركة مؤخرا، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض، مختصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

شركة الحلول للغاز:

