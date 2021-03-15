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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفاقية شراكة مجتمعية بين صندوق الوقف الصحي وشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، رعى توقيعها وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق الربيعة ورئيس مجلس إدارة شركة جاهز الأمير مشعل بن سلطان. وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تسهيل دعم مبادرات الصندوق ومنصة شفاء للعلاج الخيري، امتدادا لتوسيع شراكات الصندوق مع الشركات وباقي مكونات المجتمع وفتح المجال للشراكات المجتمعية. يذكر أن صندوق الوقف الصحي تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ويرأسه معالي وزير الصحة بهدف الاشتراك في تحقيق تنمية صحية مستدامة، فيما تعد منصة شفاء للعلاج الخيري إحدى المبادرات النوعية للصندوق، وتعمل على تسهيل تقديم العلاج للمرضى المحتاجين ممن ليس لديهم أهلية علاج بالتعاون مع الجمعيات الصحية الأهلية في كل مناطق المملكة. ‏

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