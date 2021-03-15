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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «هدف» عقد دورتين متخصصتين في التحول الرقمي، الأولى بعنوان (دور القائد في التحول الرقمي) للقياديين بالصندوق، والثانية بعنوان (الموظفون والتحول الرقمي-المهام الأدوار) تستهدفان منسوبي (هدف)، قدمها خبير التحول الرقمي وإدارة مشاريع تقنية المعلومات المستشار الدكتور عبدالرحمن الخضير. ويأتي الهدف من انعقاد الدورتين حرصا من الصندوق على مواكبة التحول الرقمي والتطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافة خدماتها ووضع الخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف بجودة وكفاءة للوصول إلى جهة رقمية متكاملة رائدة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين.



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