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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاندماجات وأثرها على تطوير القطاع المصرفي السعودي، عنوان لقاء افتراضي يعقده مركز التواصل والمعرفة المالي «متمم» (مبادرة وزارة المالية) مساء اليوم ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من أجل إضفاء المعرفة المالية والاقتصادية. ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المهندس عمار الخضيري، ويديره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ، فكرة الاندماج بين البنك الأهلي السعودي ومجموعة سامبا المالية، والتحديات والصعوبات التي برزت أثناء مراحل الاندماج، إضافة إلى تأثير هذا الاندماج على القطاع المصرفي السعودي ككل.



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