تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت هيئة سوق المال ضبط نظام التداول وفقا للتوقيت الزمني الوطني المعتمد لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك تعزيزا لمبدأ العدالة والشفافية لجميع أعضاء السوق وضمان ضبط توقيت نظام الأوامر.

ودعت المواصفات السعودية الشركات الوطنية بضبط توقيت نظام إدارة الأوامر الخاصة بها، وفقا للتوقيت المعتمد لديها عبر الرابط: http://time.saso.gov.sa، مشيرة إلى أن ضبط التوقيت وفق التوقيت الوطني المرجعي يساعد الشركات والمستثمرين على التأكّد من دقة توقيتهم خلال عمليات التداول خاصة أوقات افتتاح السوق والإغلاق.

وكانت المواصفات السعودية قد بذلت جهودا حثيثة لبناء منظومة وطنية محكمة ودقيقة للوقت، أسهمت في انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي «UTC» وحصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي، لتكون بذلك المملكة إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية.

ويتيح التوقيت الوطني المرجعي للمملكة الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية، التي تتطلب دقة الوقت مثل أنظمة البنوك والسوق المالية والمطارات والحجز المركزي للطيران وأنظمة تشغيل القطارات والقنوات التلفزيونية وغيرها.

يذكر أن المختبر الوطني للتردد والوقت مجهز بأجهزة قياس عالية الدقة، وحاصل على الاعتراف الدولي مـن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) للمعيار الوطني لقياس الزمن، ويمكنه بث إشارات الوقت العيارية باستخدام الإنترنت إلى جهات استخدام الوقت باستخدام نظام (NTP Network time protocol) بدقة تصل إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية.

ضبط التوقيت وفق التوقيت الوطني المرجعي







الدقة تصل إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية



يساعد الشركات والمستثمرين على التأكد من دقة توقيتهم خلال عمليات التداول خاصة أوقات افتتاح السوق والإغلاق



الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية التي تتطلب دقة الوقت مثل أنظمة البنوك والمطارات



السعودية إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية:





انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي «UTC»



حصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي



المختبر الوطني للتردد والوقت:





تابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة



مجهز بأجهزة قياس عالية الدقة



حاصل على الاعتراف الدولي مـن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)



يمكنه بث إشارات الوقت العيارية باستخدام الإنترنت إلى جهات استخدام الوقت



4 غايات استراتيجية للهيئة: