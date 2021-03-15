شكرا لقرائتكم خبر بدء إصدار تذاكر قطار الحرمين اليوم وإعادة تشغيل الرحلات 31 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح قطار الحرمين السريع لجميع العملاء الراغبين بالسفر عبر القطار الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الالكتروني للقطار، اعتبارا من اليوم، تمهيدا لإعادة التشغيل 31 مارس 2021.

وبحسب بيان صادر عن إدارة القطار أمس، تشمل الرحلات السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقال نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي، «إن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 31 مارس الحالي، جاء بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن، استعدادا لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الحالي، حيث روعيت خلال فترة إيقاف الرحلات المحافظة على كفاءة العاملين في المحطات والقطارات، عبر مواصلة تنفيذ رحلات تجريبية على مسار السكك الحديدية، للتأكد من جاهزيتهم لمباشرة العمل عند استئناف التشغيل».

وأضاف أن عودة عمل القطار ستكون بكفاءة عالية وبطاقة استيعابية كبيرة، عبر ربط 4 محطات بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة، مفيدا بأن إتاحة حجز التذاكر اليوم ستكون من خلال الموقع الالكتروني لقطار الحرمين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الجدول الجديد للرحلات.

وشدد على أن المحطات وعربات القطار ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب، وللحد من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19، حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص، عادا الجانب الوقائي من أولويات استئناف التشغيل.

وأكد الحربي حرص إدارة مشروع قطار الحرمين السريع على تحقيق تطلعات العملاء الكرام، بما يواكب الإقبال المتزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مبينا أن الرحلات ستنطلق حسب مواعيدها المحددة مع مراعاة أعلى اشتراطات الجودة والسلامة، وخطط إدارة الحشود في المرافق العامة.

عودة قطار الحرمين السريع

بدء الحجز 15 مارس 2021







إعلان جدول الرحلات 15 مارس 2021



إصدار التذاكر عبر الموقع الالكتروني



بدء إعادة التشغيل 31 مارس 2021



السرعة تصل إلى 300 كلم / الساعة



المحطات: