شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 70185 حاوية بشركة الإسكندرية عبر 57 سفينة فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، خلال شهر يناير الماضى 57 سفينة حاويات تحمل 70185حاوية، منها 348 حاوية ترانزيت .

أضافت الشركة، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكترونى، أن الخط الملاحى MSC تصدر الخطوط خلال شهر يناير الماضى، بعدد الحاويات 24991 حاوية، تلاه"HLC" بعدد حاويات 6389، ثم الخط الملاحى BOR بعدد حاويات 5144 ، الخط الملاحى ARK بعدد 4947 حاوية ، ثم الخط الملاحى MED بعدد حاويات 4271 .

وكانت الشركة، عدلت مجلس إدارتها للتوافق مع قانون 185 لسنة 2020 ، الخاص بقطاع الأعمال العام ، حيث تم تعيين اللواء أحمد حسن سيد، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، واللواء ممدوح دراز العضو المنتدب التنفيذي والمهندس محمد أشرف خليل وطارق شاهين وأحمد محمد إسماعيل أعضاء مجلس إدارة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تراجع صافي ربح الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 15% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الشركة، فإنها حققت صافي ربح بلغ 625.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 736.06 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أنها حققت 1.09 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.25 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.