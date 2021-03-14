شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 14-3-2021، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والتي تلقت عرض شراء من شركة الدار العقارية، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ولم يشهد رأس المال السوقي تغير كبير وأغلق عند مستوى 688.478 مليار جنيه.





إيقاف تداول 17 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، دايس للملابس الجاهزة، العبور للاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، شركة النصر للأعمال المدنية، أوراسكوم للتنمية مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، راية القابضة للاستثمارات المالية.





البورصة تربح 84 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والتي تلقت عرض شراء من شركة الدار العقارية، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ولم يشهد رأس المال السوقي تغير كبير وأغلق عند مستوى 688.478 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 526.9 مليون ورقة مالية بقيمة 897.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.59%، والعرب على 5.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 564.5 ألف جنيه، 2.8 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 11289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13838 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2203 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 37.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 38.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.05%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.973 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.85%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 17.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.67%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 34.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.604 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.85%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 4.800 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.