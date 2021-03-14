شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة البناء على نحو أفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنه شعار جذاب بلا شك ومرادف للدعوة إلى العمل، والضوء الذي يلوح في نهاية نفق الجائحة.

«البناء على نحو أفضل» تعبير يتردد اليوم على ألسنة قادة العالم. ولكن ماذا يعني لأفقر دول العالم؟ وكيف يمكن لهذه البلدان تأمين الموارد التي تحتاجها لتحقيق هذا الهدف؟

تمت صياغة هذه العبارة لأول قبل ستة أعوام في مؤتمر سنداي للحد من مخاطر الكوارث. وهو مفهوم يدعو للصمود والقدرة على التكيف من خلال تدابير متوازنة للحد من مخاطر الكوارث، من إعادة بناء مرافق البنية التحتية إلى إنعاش سبل كسب العيش وتحفيز النمو مروراً بمحاولة استعادة الثقافة والبيئة المحلية.

وبعد ثلاثة أعوام أصدر البنك الدولي تقريره عن إعادة البناء على نحو أفضل، لبيان كيف يُمكن إعادة البناء بعد الكوارث على نحو أقوى وأكثر إنتاجية وصموداً، وأسرع بالحد من آثار الصدمات. وأوضح التقرير كيف أن أدوات إعادة البناء مثل التأهب المالي والحماية الاجتماعية التكيفية يمكن أن تحد من آثار الكوارث بمقدار الثلث، وتُجنب العالم خسارة نحو 170 مليار دولار سنوياً بفضل تفادي الأضرار المحتملة علاوةً على منافعها الاقتصادية الواسعة.

ثم حلّت جائحة كورونا، وانضم تعبير إعادة البناء على نحو أفضل إلى قائمة المفردات اليومية لنا جميعاً. وتواجه البلدان الآن تحدياً مزدوجاً يتمثَل في الإصلاح في أسرع وقت ممكن للأضرار الاستثنائية التي لحقت بمكاسب التنمية، والتكيف مع التغيرات العميقة التي يشهدها العالم.

واليوم، أصبح هذا التعبير يعني السعي من أجل التعافي على نحو أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً وقدرة على الصمود في وجه أزمة عالمية. وهذه العناصر المترابطة ضرورية للبلدان حتى تستطيع بلوغ أهداف التنمية المستدامة في عالم بات يعاني صدمات أكثر تواتراً.

وبينما تتفاوت الظروف المُحددة بين البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، سلطت الأزمة الضوء على احتياجات أساسية في المرحلة المقبلة، منها مواجهة الركود، وتفشي البطالة والفقر والإقصاء الذي اشتد من جراء الأزمة، إضافة للتغيرات في سلوكيات التجارة وسلاسل التوريد. وعلى البلدان إيجاد سبل لتحفيز النمو وإتاحة فرص العمل بطرق أكثر مراعاة لاعتبارات البيئة، وانتهاج سياسات بنّاءة والاستفادة من مبتكرات التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

في أواخر العام الماضي، كانت هناك إشارة واعدة في تعهد مجموعة العشرين بتعزيز مساندتها للبلدان النامية التي تواجه الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة لجائحة كورونا.

فهل يستطيع المجتمع الدولي تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية هذا العام؟ لأن أفقر البلدان لا يمكنها إعادة البناء على نحو أفضل بدون هذا التجديد.

البنك الدولي