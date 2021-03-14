شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكندي يرفض طلباً جديداً للمديرة المالية لـ«هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت قاضية كندية طلباً قدمته المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات، التي كانت ترغب في اعتبار شهادات أدلى بها موظفون في شركة الاتصالات العملاقة بمثابة أدلة للتصدي لقرار تسليمها إلى الولايات المتحدة التي تتهمها بالاحتيال المصرفي. ويرى محامو مينغ وانتشو (49 عاماً) أن هذه الإفادات تحت القسم قد تثبت بأن مصرف «إتش إس بي سي» كان يعلم بالعلاقات بين هواوي وفرعها «سكايكوم» الناشط في إيران خلافاً لما يؤكده القضاء الأمريكي. ويؤكد المحامون أن هذه الأدلة ستساهم في إثبات أن الاتهامات التي سيقت ضد مينغ «غير موثوق بها».

ويتهم القضاء الأمريكي مينغ بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف «إتش إس بي سي» في 2013 بشأن العلاقات بين هواوي وفرع لها كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض البنك لعقوبات أمريكية. وتريد واشنطن محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي.

وفي قرار نشر مساء الجمعة اعتبرت القاضية هيذر هولمز من المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أن الشهادات التي يطالب بها محامو مينغ «تندرج في إطار محاكمة وليس جلسة لتسليم متهمين».

وستعطي هذه الإفادات رواية جديدة للوقائع تتعارض مع تلك التي قدمها القضاء الأمريكي «ما قد يتجاوز النطاق الحقيقـــي لجلســة خاصة بتسليم متهمين»، على حد قولها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أكدت هواوي أن مينغ رفعت دعوى ضد مصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ للحصول على وثائق تنوي استخدامها لعدم تسليمها للولايات المتحدة.

وفي فبراير/شباط خسرت دعوى مشابهة في لندن.

ودخلت جلسات تسليم مينغ التي تعيش في الإقامة الجبرية في فانكوفر منذ توقيفها نهاية 2018 بناء لطلب الولايات المتحدة، مراحلها النهائية. ويتوقع أن تستأنف الاثنين وتختتم منتصف مايو/أيار في فانكوفر.

وتسبب توقيف مينغ ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، بأزمة كبيرة بين الصين وكندا.

وبعد أيام على توقيفها، اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل سبافور ومواطنه مايكل كوفريغ بتهمة التجسس. (أ.ف.ب)