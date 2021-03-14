شكرا لقرائتكم خبر عن يزوّر تذكرة مواقف.. فيحبس ثلاثة أشهر ويُبعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكماً بحبس زائر عربي 3 أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بتزوير تذكرة لموقف للمركبات، للتهرب من دفع قيمتها لهيئة الطرق والمواصلات. ودارت أحداث الواقعة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حين اكتشف مفتش للمواقف العامة، تزويراً في تذكرة للمواقف ملصقة على مركبة متوقفة في منطقة الخليج التجاري، وحسب إفادة المفتش في تحقيقات النيابة، فإنه لاحظ عدم صحة التذكرة خلال قيامه بمهامه للتأكد من التزام أصحاب المركبات بدفع الرسوم، فأبلغ جهة عمله، حيث تقدمت الهيئة ببلاغ لدى شرطة دبي. وأفاد شرطي في أوراق القضية بأنه استدعى صاحب المركبة الذي أدعى صحة التذكرة بداية الأمر وبعد ثبوت تزويرها أقر بتزوير تذكرة المواقف، لكونه لا يملك ثمن موقف مركبته.