شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الموريتاني يخوض مناورات تدريبية لكبح الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الموريتاني، الأحد، إجراء مناورة عسكرية شمالي البلاد، لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية لمواجهة الجماعات الإرهابية. وقال الجيش الموريتاني، في بيان، إن المناورة التي أطلق عليها «زمور 2»، نسبة إلى المنطقة التي تحتضنها ستنطلق ما بين 15 و19 إبريل/ نيسان المقبل. ولفت إلى أن المناورة تهدف رفع قدرة القوات الجوية والوحدات البرية على الأرض، لتأمين البلاد من خطر الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء. وتشارك في هذا التمرين، بحسب البيان، وحدات من التجمعات الخاصة للتدخل والمدفعية والهاونات الثقيلة، والطائرات المقاتلة والحوامات، وطائرات الاستطلاع والإخلاء والنقل والإنزال، إضافة إلى كتيبة المظليين الأولى، والمدرعات الخفيفة. كما يهدف التمرين، وفق البيان، إلى تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش الموريتاني، ومواءمة وسائله البشرية والمادية، بما يمكّنها من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها أنماط القتال ووسائل الحرب. وخلص بيان الجيش إلى أن نجاحه في حماية تراب البلاد، وقدرته على تحييد خطر جماعات الجريمة المنظمة، يحتم عليه رفع مستواه العملياتي ودعم وتطوير قدرات الردع التي يمتلكها. (وكالات)