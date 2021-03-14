شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبي: أبرز قيادات «داعش» في قبضتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للجيش الليبي، قامت، الأحد، في تمام الساعة الخامسة صباحاً بعملية نوعية في مدينة أوباري حي الشارب، استهدفت خلاله القيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد «المكنى أبوعمر» أحد أبرز قيادات التنظيم في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة في سنة 2015، فيما تستعد مدينة طبرق، اليوم الاثنين، لاستضافة جلسة حلف اليمين الدستورية، للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في حين بحثت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»قضية المرتزقة والألغام.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن ميلود قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي وأصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج في الجفرة وتلقى العلاج هناك، ومن ثم عاد إلى سرت بعد شفائه وتلقية دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت.

وصرح بأن القيادي تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم «داعش» في ليبيا «أبو معاذ العراقي» الذي قتل في سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الليبي في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي وقتل معه قادة من التنظيم بعدما أصبح والي التنظيم في شمال إفريقيا.

وتابع قائلاً: إن محمد ميلود عاد إلى أوباري إثر هزيمة التنظيم في سرت حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بأوباري وقام بعمليات إرهابية منها خطف أربعة مهندسين ايطاليين في سنة 2016 وطالب بفدية تقدر بأربعة ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقي القيمة المتفق عليها.

وكان سلاح الجو الليبي، شن السبت،ضربات جوية لأوكار تابعة تنظيم «داعش» في أوباري، أسفرت عن تدميرها ومقتل عدد من عناصر التنظيم، وتفجير مخزن للذخيرة.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن طائرات حربية وجهت 4 ضربات متتالية، أعقبها اقتحام قوة تابعة للجيش الليبي تلك الأوكار، حيث ألقت القبض على رجلين وامرأة، كما صادرت كمية من الأسلحة.

جلسة أداء القسم

من جهة أخرى، تستعد مدينة طبرق، يوم الاثنين، لاستضافة جلسة حلف اليمين الدستورية، للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأمر وزير الداخلية الحكومة«المؤقتة» إبراهيم بوشناف، بتشكيل قوة من كافة مديريات الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى بالتنسيق مع القوة المكلفة من الإدارة العامة للدعم المركزي، وذلك لتأمين وحماية جلسة مجلس النواب التي ستعقد في المدينة.

في الأثناء، انطلقت، مساء أمس الأحد، بسرت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة«5+5»لبحث القضايا العالقة.

وهذا هو الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة على مدى يومين بنود الاتفاق التى اتفق بشأنها فى الاجتماع السابق ومنها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، ووقف إطلاق النار تنفيذاً لاتفاق جنيف الموقع بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، كما من المقرر مناقشة نتائج فريق إزالة الألغام والمخلفات تمهيداً لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

السراج إلى لندن

إلى ذلك، قال مصدر إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، سيعود الاثنين إلى طرابلس قادماً من إيطاليا. وأوضح المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه أن السراج سيقوم بتسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، في مراسم رسمية، وسوف يغادر فور ذلك متجهاً إلى لندن.

الجزائر وتونس وليبيا

على صعيد آخر، أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد مكالمة هاتفية بنظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة.

وأوضحت رئاسة الوزارة في بيان لها، أن جراد هنأ نظيره الليبي على تشكيل الحكومة الليبية ونيلها ثقة مجلس النواب، مجدداً التأكيد على مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي،عن أمله بتطور علاقات بلاده مع ليبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لما فيه خير ومصلحة الشعبين، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هنأه فيه بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة.(وكالات)