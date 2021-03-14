شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام فصيل حوثي في حجة وتدمير «مسيّرة» في الضالع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”:أسر الجيش اليمني، الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وحرر عدداً من المناطق الاستراتيجية في المحافظة، كما أسقط مسيرة مفخخة في الضالع. وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، «أسرنا العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب». وأضاف «محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل»، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون مع الميليشيات.وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة. وذكرت المصادر أن القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، المدعو محمد هادي عجار لقي مصرعه، بنيران قوات الجيش، في الجبهة ذاتها. كما أكدت أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في مديرية عبس. وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيات الحوثية.

35 قتيلا

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الوطني اليمني تقدّمه في جبهة مقبنة غربي تعز بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وكشف عن مقتل خمسة وثلاثين عنصراً وإصابة العشرات في صفوف الميليشيات. واستعاد الجيش الوطني السيطرة على العديد من القرى والمساحات باتجاه شمال محافظة الحديدة. وأشاد التحالف الوطني للقوى والأحزاب اليمنية بالانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبجهود ودعم التحالف العربي للجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيات الحوثي.

وشهدت منطقة تعز تحشيدات للجيش الوطني والقبائل لمواجهة عدوان جماعة الحوثي.. التي تستهدف المدنيين بالقذائف والقناصة والصواريخِ الباليتسية.

وتمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل من التصدي لهجوم ميليشيات الحوثي على جبهة العلم بمحافظة الجوف من قبل الفريق الهندسي التابع للواء 161 مشاة بالجيش الوطني.

وأسقطت قوات الجيش فجر الأحد، طائرة مسيّرة مفخخة، تابعة لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري لـ «سبتمبر نت» إن دفاعات الجيش الجوية، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة مريس. وأوضح المصدر أن الطائرة المفخخة هي إيرانية الصنع، وتطلق عليها ميليشيات الحوثي بـ «صماد 4» وأن الجيش فجّرها قبل أن تصل إلى هدفها. وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أسقطت قوات الجيش المرابطة في منطقة مريس شمالي الضالع طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات على مواقع الجيش.

جريمة بحق مدرسة

ومع تقدم الجيش اليمني في عدة مناطق في المحافظات اليمنية صعدت الميليشيات انتهاكاتها التي تستهدف المدنيين، حيث أفاد سكان في تعز بمقتل 3 أطفال في قصف حوثي على مدرسة غربي المدينة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن ميليشيات الحوثي رفضت التعليق على قصف المدرسة في تعز. وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المستمر للمدارس والمستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية، تعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها وتمثل انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي ولجنة الرباعية في حماية المدنيين، كما أنها تشكل اعتداء على الحق في التعليم ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها.

ودانت رئاسة النواب الهجوم الإرهابي الجبان التي نفذته ميليشيات الحوثي على مدرسة طارق بن زياد في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز عصر أمس بصاروخ باليستي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، معبرة عن استنكارها استمرار تلك الميليشيات الباغية في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني وخاصة الأطفال ومنشأتهم التعليمية.