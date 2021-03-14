شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي يُردي بالرصاص رجلاً هدده بسكين في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (باريس - أ ف ب)

أردى شرطي فرنسي بالرصاص رجلاً هدده بسكين، الأحد، في حادثة لا تزال ظروفها غامضة، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة العامة. وقالت النيابة العامة بباريس «في الوقت الحالي، لم يظهر أي عنصر يمكن أن يربط هذه الوقائع بعمل ذي طبيعة إرهابية». وجرت الحادثة في حيّ شعبي في شمالي العاصمة الفرنسية. وأوضحت النيابة العامة «لم يتم بعد تحديد الظروف الدقيقة للوقائع». وقال مصدر أمني إن الشرطي تعرض لهجوم من المعتدي المفترض أثناء حراسته دراجات زملاء له أمام مبنى خلال تدخلهم لحلّ خلاف عائلي نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً. وأضافت النيابة العامة «لم يتم بعد تحديد هوية المتوفى»، ولم تكشف الشرطة سنّه. ووفق المصدر نفسه، هدّد الرجل الشرطي بواسطة سلاح أبيض قبل أن يهرب، وخلال عملية المطاردة استعمل الشرطي سلاحه عندما استدار إليه الرجل محاولاً طعنه بالسكين. وأفاد المسعفون بأنهم حضروا على الفور وحاولوا إنعاش قلب الرجل، لكنه توفي. وقال المسؤول النقابي الأمني كلود جوسياس إن الشرطي لم يصب بأذى لكنه «نُقل في حالة صدمة إلى المستشفى».