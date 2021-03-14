شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المواساة ترتفع 25% في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة المواساة للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 25.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 528 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 421 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 578 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 470 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 10% نتيجة إضافة أقسام تخصصية جديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية نظراً لارتفاع نسب الاشغال في أقسام هذا القطاع متأثراً إيجابياً من الزيادة في تحويلات مقام وزارة الصحة.

وارتفعت المبيعات إلى 2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 27 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما نسبته 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 384.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 290.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.