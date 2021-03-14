شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسهم التقنية.. هل تتواصل مع تقلبات السندات؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

يمكن أن تشهد السندات تقلبات قوية في الأسبوع الحالي إذا ارتفعت العوائد أكثر، ما قد يكبح جماح أي مكاسب في أسهم التكنولوجيا أو النمو. وشكل ارتفاع عوائد السندات الأخير تحدياً لأسهم النمو. حيث تراجعت أسماء مثل «أبل» و«تيسلا» و«أمازون» مع انتقال المستثمرين إلى المجموعات الدورية التي تعمل بشكل أفضل في التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، أغلق كل من «إس أند بي» و«داو» عند مستويات قياسية يوم الجمعة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب، موطن التكنولوجيا الكبيرة، وحقق مكاسب بنسبة 3% في الأسبوع الماضي، لكنه بالمجمل العام انخفض بنسبة 5.5% طيلة شهر فبراير/شباط.

ومن المرجح أن يأخذ سوق السندات في الأسبوع الجاري إشاراته من الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. وعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع اتخاذ أي إجراء، إلا أنه قد يكون حافزاً للتحرك في العائدات.

ومن المتوقع أن يعطي البنك المركزي إشارة إلى نمو أفضل بكثير، وكل ذلك تحت أنظار محترفي السندات لمعرفة ما إذا كان مسؤولو الفيدرالي سيعدلون توقعاتهم لأسعار الفائدة، التي لا تتضمن الآن أي رفع حتى عام 2023.

الفيدرالي والعائدات

وقال جريجوري بيترز، رئيس القطاعات المتعددة والاستراتيجية في PGIM للدخل الثابت: ارتفعت توقعات الأسواق كثيراً بخصوص ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي أو ما سيقوله، وأعتقد أن الرسالة ستكون متسقة. وأضاف، إنه من المرجح أن يبدو رئيس المجلس جيروم باول متشائماً ومن غير المرجح أن يعطي أي أُطرٍ زمنية بشأن موعد تغيير البنك المركزي لبرنامج شراء السندات أو سياسة أخرى. حيث ارتفعت عائدات السندات، التي تتحرك عكس السعر، مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 4% للأسبوع المنتهي يوم الجمعة، عند مستوى قياسي بلغ 32778 نقطة. وكانت الأسهم التقديرية للمستهلك، التي تشمل التجزئة، من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت بنسبة 5.7%، مدعومة بالتفاؤل بأن الأفراد سينفقون شيكاتهم التحفيزية الجديدة البالغة 1400 دولار لكل فرد.

وبعد أن قال الرئيس جو بايدن إن جميع البالغين سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح بحلول الأول من مايو/أيار، ارتفعت عوائد السندات يوم الجمعة، ووصل عائد الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوىً له منذ أكثر من عام عند 1.642%. وهو الرقم الرئيسي الذي يجب مراقبته لأنه يؤثر على الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية والتجارية الأخرى.

وقال بيترز من PGIM: «سيعود الاقتصاد قوياً بشكل مذهل هذا العام وسيتم مراجعة جميع الأرقام صعودياً، وهناك معطيات لذلك، من كمية الإنفاق، إلى إعادة فتح البلاد، فضلاً عن توزيع اللقاحات. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك ضغط على ارتفاع الأسعار».

يُذكر أن عائدات السندات ارتفعت بشكل حاد وبوتيرة سريعة خلال الشهر الماضي ما أدى إلى توتر سوق الأسهم وسط تكيف المستثمرين مع معدلات أعلى. إذ وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لـ 1.16% في 12 فبراير.

النمو مقابل الدورية

خلال الشهر الماضي، ارتفعت أسهم الطاقة بنسبة 20% تقريباً، وارتفعت الأسهم المالية بنسبة 10.2%، والصناعات بنسبة 7%. وبينما انخفض قطاع التكنولوجيا «إس أند بي» 5.4% خلال الشهر الماضي، ارتفع قطاع خدمات الاتصالات، الذي يشمل شركات الإنترنت بنسبة 0.8%. وتمثل المعدلات المرتفعة تحدياً لأسهم التكنولوجيا وغيرها من أسهم النمو لأن هذه الأسهم باهظة الثمن ولها نسب أرباح عالية.

من جهته قال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bleakley Global Advisors: «عندما تكون المعدلات منخفضة جداً، فالتقييمات لا تهم الناس». وأضاف: «إذا كانت معدلات الأسعار منخفضة، فلا بأس. ولكن إذا بدأت في الارتفاع، يصبح الناس أكثر حساسية تجاه التقييمات، وهذا ما حدث هنا».

إلى ذلك، كان مؤشر ناسداك الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الفائدة. وتراجعت شركة «أبل» بنسبة 0.3%، بانخفاض نسبته 10.6% خلال الشهر الماضي. بالمقابل، أغلق مؤشر «إس أند بي 500» عند مستوىً قياسي بلغ 3943 نقطة، مع ارتفاع بنسبة 2.6% في الأسبوع الماضي، لكنه ظل ثابتاً على مدار الشهر، بارتفاع بنسبة 0.2% فقط.



وأشار سكوت ريدلر، الشريك مع T3live.com: «يمكن أن يتسبب تقلب الأسعار بانعطاف آخر في أسهم التكنولوجيا. ففي الأسبوع الماضي، وبعد أن سجلت التكنولوجيا أدنى مستوياتها المتراجعة، عادت وشهدت ارتفاعاً في ذروة البيع هذا الأسبوع وربما أصبح السوق أكثر راحة. فهل هذا التقلب مقبول؟» وتوقع ريدلر بأن يكون جيروم بول العامل الحاسم بهذا الصدد.

ووصف ريدلر توقف شركة «أبل» عن العمل بـ «الأمر غير المعتاد» بالنسبة لرائد التقنية. فلطالما ساعدت «أبل» في تعزيز مكاسب السوق العام الماضي وهي جزء من كل شيء، وتمثل النمو والتكنولوجيا والبيع بالتجزئة. وبحسب ريدلر، إذا كان أي شيء يعمل بشكل جيد، فيجب أن تكون شركة «أبل».

سيتم الإفصاح عن بعض البيانات المهمة في الأسبوع الجاري، بما في ذلك مبيعات التجزئة لشهر فبراير/شباط والإنتاج الصناعي، وكلاهما يوم الثلاثاء. كما سيكون هناك أيضاً مزاد سندات خزانة بقيمة 24 مليار دولار لأجل 20 عاماً يوم الثلاثاء.

ويظل الاحتياطي الفيدرالي أكبر محفز لسوق السندات، ومع ذلك فالسوق يتكهن بشيء قد لا يناقشه الاحتياطي في اجتماعه بعد ظهر الأربعاء المقبل. وفي أحد تحركاته لدعم الاقتصاد أثناء الوباء، سمح المركزي للبنوك بحيازة سندات الخزانة دون احتسابها مقابل نسبة الرافعة المالية للبنك. وسمحت هذه الاستراتيجية للمؤسسات بمزيد من المرونة في استخدام ميزانيتها العمومية لأنشطة مثل الإقراض.

انتهاء برنامج السيولة الطارئة

وقال بيترز من PGIM: «إن قضية تسهيلات السيولة الطارئة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب والتي مُددت حتى 31 مارس/آذار الجاري، قضية ضخمة في الأساس لأن لديك الكثير من المعروض القادم من الخزانة، وتجعل من الصعب للغاية على البنوك امتلاك سندات الخزانة».

مضيفاً أن الأسواق منقسمة نوعاً ما بشأن ما سيحدث. لكنه يعتقد مثل معظم الخبراء أن التمديد هو المسار المناسب، بالرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعلق حتى الآن بخصوص هذه المسألة. ويتوقع بيترز أن تظل سوق الخزانة متقلبة في اقتصاد ينمو بضغوط عالية مع عجز كبير للغاية وبنك فيدرالي يحاول التكيف مع المتغيرات.

أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري ( توقيت شرق الولايات المتحدة )

الاثنين

8:30 تقرير إمباير ستيت للتصنيع

16:00 بيانات الخزينة الدولية لرأس المال

الثلاثاء

نتائج الشركات: «فولكس فاجن»، و«ديزاينر براندز»، و«لينار»، و«كوبا سوفتوير»، و«كراود سترايك»

بدء اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية (لمدة يومين)

8:30 تقرير مبيعات التجزئة

8:30 أسعار الاستيراد

8:30 استطلاع قادة الأعمال

9:15 مؤشر الإنتاج الصناعي

10:00 قائمة جرد الأعمال

10:00 مسح الرابطة الوطنية لبناة المنازل

الأربعاء

نتائج الشركات: «سينتاس»، و«لاندز إند»، و«فايف بيلو»، و«هيرمان ميلر»، و«أمريكان آوتدور براندز».

8:30 مؤشر بدايات الإسكان

14:00 بيان الاحتياطي الفيدرالي

14:30 إحاطة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

الخميس