شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يُعلن اكتمال الاندماج مع "البنك الأول" بدمج جميع منتجات وخدمات العملاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن اكتمال الاندماج التاريخي بينه وبين البنك الأول، بتاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء.

وأفاد ساب، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن هذا التكامل يجمع نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

يُذكر أنه منذ الاندماج القانوني في يونيو 2019، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية.

ومن المتوقع أن يعمل ساب على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية لا مثيل لها ، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة ساب وافق بالإجماع على تعيين توني كريبس عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من 23 مايو 2021، خلفاً لـ ديفيد ديو، الذي قرر التقاعد بعد أن أمضى 11 عاماً في قيادة ساب.

وكان توني كريبس يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC سنغافورة، وسوف يتولى مهامه في قيادة بنك ساب نحو توجهاته الاستراتيجية الجديدة. وسيبقى ديفيد ديو مستشارًا لمجلس إدارة ساب حتى مايو 2022.

وكانت عمومية "الأول" قد وافقت، في مايو 2019، على العرض المُقدم من "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، من خلال من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 صافي خسائر بلغ 4.2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك تكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إثبات انخفاض قيمة الشهرة خلال العام 2020 بنحو 7.418 مليار ريال.

ويعتبر الانخفاض في قيمة الشهرة حدثٌ محاسبي لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا.