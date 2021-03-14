شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسواق العثيم" تُوصي بتوزيع 3 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني العام المالي 2020، بقيمة 270 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد الأسهم 90 مليون سهم، بواقع 3 ريالات لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 30 % من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم يوم 25 مارس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في الأول من إبريل المُقبل.

وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 هو مبلغ 540 مليون ريال بواقع 6 ريال للسهم الواحد، تمثل 60% من القيمة الأسمية للأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت الشركة خلال العام 2020، صافي أرباح بلغ 451 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون ريال في 2019.