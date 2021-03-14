شكرا لقرائتكم خبر عن "زجاج" تتحول للربحية وتُسجل 2.1 مليون ريال في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 31.3 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 12.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى أن عكس مخصص خسارة الاستثمار بمبلغ 10.7 مليون ريال متعلقة بإحدى الشركات الزميلة -الشركة الوطنية السعودية للانارة والكهرباء المحدودة "الإنارة". وانخفاض المصاريف نتيجة إغلاق مصنع الدمام بصفة دائمة في العام السابق.

كذلك قامت الشركة بشطب قرض غير متكرر بمبلغ 20.4 مليون ريال في العام السابق والذي يتعلق بشركة زميلة - الشركة الوطنية السعودية للانارة والكهرباء "الانارة" والذي أدى إلى تحسن النتائج في عام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 71.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 74.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 5.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.